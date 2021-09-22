В Рудничном районе Кемерова строится второй корпус детского сада

Старое здание обследовали и в 2018 году снесли. Сейчас здесь построен новый современный детский сад. В нем будет 4 группы (74 места), две из них - для детей раннего возраста.

Наряду с группами и техническими помещениями оборудованы кабинеты дополнительного образования. Это шахматы, изостудия, робототехника, ментальная арифметика, финансовая грамотность, песочная терапия. Смонтированы системы комплексной безопасности.

При строительстве и благоустройстве территории сохранены реликтовые сосны. Детский сад укомплектован педагогическими кадрами и другим обслуживающим персоналом. Ориентировочно открытие детсада ожидается в декабре этого года.

Чтобы создать современные условия в других детских садах советского периода постройки, сейчас городские власти готовят заявки на участие в новой региональной программе "Мой новый детский сад".

Материал подготовлен администрацией города Кемеровf