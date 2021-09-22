На сцене Ленинградского дворца молодежи выпустили мюзикл "Дама Пик"

На сцене Ленинградского дворца молодежи выпустили мюзикл по мотивам повести Пушкина и оперы Чайковского.

Петербург кажется пронизан звуками и образами оперы "Пиковая дама": она идет, само собой разумеется, в Мариинском и Михайловском театрах, но регулярно фрагменты из нее исполняются в Филармонии и других респектабельных концертных залах.

Ленинградский дворец молодежи - совсем другая история: он расположен в стороне от культурных центров, и публика его состоит не из оперно-филармонических завсегдатаев. Эту площадку, хранящую все следы советского прошлого, давно облюбовали для отечественных мюзиклов, диковатые афиши которых изредка можно встретить в центре города. Ее репертуар объединяет контемпорари-мюзикл "Демон Онегина" и просто мюзиклы "Мастер и Маргарита", "Лолита", "Распутин. Одуванчиковая революция".

Между ними и встроили новую "Даму Пик", предсказуемо представив ее своей публике как "самый азартный спектакль". Петербургской любовной истории Германна (несмотря на возвращение второй буквы "н" в фамилию, он остался скорее персонажем оперы Чайковского, а не повести Пушкина) авторы либретто Софья Стрейзанд и Игорь Шевчук предпослали парижские похождения "Венеры московской". Это позволило представить две эпохи - предреволюционный двор Людовика XVI и Россию пушкинской поры, обе будто созданные для сцены.

Художественный мир этой "Дамы Пик" сохраняет культурные коды обеих эпох. Такой же подход демонстрируют и авторы музыки - их у новой "Дамы Пик" целых четыре - Сергей Рубальский, Антон Танонов, Артем Петайкин, Евгения Долгова. В соавторы они пригласили и Чайковского, чьими узнаваемыми темами пронизана музыка. Программа не раскрывает, кому из авторов какие фрагменты принадлежат. Лоскутным одеялом партитура не выглядит, а фиксировать небольшие "спайки" и смену композиторской руки не позволяет лихо закрученный сюжет и действие (режиссер - Софья Стрейзанд), в котором прекрасная русская графиня Наталья Чарская (Анастасия Вишневская) сначала покоряет Париж, а потом становится его жертвой, затем торжествует над ним в союзе с таинственным графом Сен-Жерменом, но теряет свою любовь - Филиппа, чьи черты обретет во втором действии Германн... В мюзикле петербургский миф обретает новую конфигурацию, и зрители уносят из зала ЛДМ радостные воспоминания о счастливой любви Германна и Лизаветы Ивановны (Наталья Фаерман).