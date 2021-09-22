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22.09.2021 11:31
Рубрика: Общество

МЧС предупредило жителей Кубани о кратковременных дождях

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

Накануне на Кубань обрушились мощные ливни. Наиболее сильные осадки выпали в Туапсинском районе, Геленджике, Новороссийске, Краснодаре и Сочи. В ГУ МЧС по краю рассказали о прогнозе погоды на ближайшие дни.

Фото: iStock
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- Были подтоплены низменные участки местности и автомобильных дорог, - сообщил начальник Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по региону Павел Иванов. - Для откачки привлекались жилищно-коммунальные службы. В настоящий момент вода сошла, проблемных вопросов нет.

По данным информационных систем, подъемы уровней рек до опасных отметок не наблюдались. В регионе продолжается штормовое предупреждение, которое заканчивает свое действие.

Ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Чрезвычайные ситуации природного характера не прогнозируются.

На Кубани продолжает работать оперативный штаб. Ситуация находится на особом контроле экстренного ведомства.

В регионах Общество Ежедневник Погода Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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