На Кубани возбудили три дела после массовой гибели пчел на пасеках

В Мостовском районе прокуратура провела проверку массовой гибели пчел на пасеках после обработки полей пестицидами и агрохимикатами в станицах Ярославской и Махошевской. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В результате в отношении юридического лица и его директора возбуждены дела об административных правонарушениях по статьям 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения) и 8.3 КоАП РФ (нарушение правил обращения с пестицидами и агрохимикатами).

Кроме того, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное общеопасным способом).

Также прокуратура внесла предостережение руководителю предприятия, после чего "иные авиахимические работы на землях сельскохозяйственного назначения Мостовского района не проводятся".

Ход и результаты расследования, а также рассмотрения дел об административных правонарушениях взяты прокуратурой Мостовского района на контроль.