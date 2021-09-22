В Евпатории полиция задержала 58 участников потасовки у АЗС

В Евпатории полицейские задержали 58 человек, которые накануне стали участниками массовой потасовки с использованием травматического оружия возле автозаправки на улице Чапаева.

По официальной версии МВД по РК, в полицию поступил сигнал от жителей близлежащих жилых домов, сообщивших о конфликте между двумя группами граждан, которые вели себя шумно и эмоционально. В округе были слышны звуки выстрелов.

- На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции, - рассказали в пресс-службе. - Когда полицейские попытались предотвратить противоправные действия, некоторые граждане из числа собравшихся предприняли попытку нарушить общественный порядок. И сотрудники полиции в соответствии с законодательством произвели несколько предупредительных выстрелов в воздух. Пострадавших нет.

В результате полицейские задержали 58 граждан, у которых во время осмотра обнаружено и изъято травматическое оружие различных марок.

- В результате проведенных мероприятий ситуация стабилизирована и находится под контролем полицейских, массовых нарушений общественного порядка не допущено, - уверяют в МВД. - Все задержанные доставлены в отдел полиции для выяснения обстоятельств.

Сейчас по факту конфликта проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.