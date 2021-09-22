В Гидрометцентре рассказали о сроках бархатного сезона на курортах России

Бархатный сезон на российских курортах продлится как минимум до конца сентября, несмотря на прохладную погоду. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, сейчас фиксируется очень заметное понижение температуры. В Крыму отклонение от нормы на 4 градуса, на Черноморском побережье - на 2, и такая ситуация будет до конца недели. "Максимальная температура воздуха будет 18-20 градусов, но все еще, безусловно, бархатный сезон. Он будет продолжаться до конца месяца точно", - цитирует ТАСС Вильфанда.

Сейчас, по данным метеоролога, температура воды в Евпатории и Феодосии - +21 градус; в Ялте, Алуште, Анапе - 22 градуса тепла; в Геленджике, Туапсе - 23 градуса, в Сочи - плюс 24.

Ранее Вильфанд рассказал, что в центре европейской части России 23 сентября начнется повышение температуры воздуха до 10-12 градусов тепла. Такая погода сохранится до конца недели, однако бабьего лета пока ждать на этой неделе не стоит.