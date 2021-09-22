Видео: На Каспии пограничники спасли 130 русских осетров

В северной части Каспийского моря и дельте Волги российские пограничники спасли 130 русских осетров.

"Рыба, попавшая в сети, находилась в живом состоянии и возвращена в естественную среду обитания", - сообщили "РГ" в пограничном управлении ФСБ России по Калмыкии и Астраханской области.

За неделю катерами береговой охраны вытравлено свыше 30 браконьерских сетей общей длиной около 1000 метров.

Теперь пограничники разыскивают браконьеров. С начала года органом дознания погрануправления возбуждено 15 уголовных дел за незаконную добычу водных биологических ресурсов.

Кстати

В Ростовской области на берегу Таганрогского залива пограничный наряд задержал за нарушение правил рыболовства двух мужчин. Нарушители перегружали рыбу частиковых пород из лодки в автомобиль. По предварительной оценке, сумма нанесенного ущерба составляет более 1,5 миллиона рублей. Лодка, автомобиль и рыба изъяты.