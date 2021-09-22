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22 сентября 2021 г.

Постановление губернатора Самарской области от 21 сентября 2021 года № 216 "О внесении изменений в постановление Губернатора Самарской области от 16.12.2020 № 365 "О дальнейших мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области"

В соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 4.1 и статьей 11 Федерального закона "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" в целях минимизации риска распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Самарской области от 16.12.2020 № 365 "О дальнейших мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области" следующие изменения:

подпункт 6 пункта 2.13 изложить в следующей редакции:

"6) работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания с 21:00 до 6:00 по местному времени при заполнении более 50 процентов посадочных мест;";

абзац третий пункта 3.1 изложить в следующей редакции:

"нахождение несовершеннолетних лиц (не достигших возраста 18 лет) в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях торговых, торгово-развлекательных центров (комплексов), в том числе на территории фуд-кортов, без сопровождения родителей или иных законных представителей.";

дополнить пунктом 3.4 следующего содержания:

"3.4. Приостановить в порядке, установленном приказом министерства здравоохранения Самарской области, проведение плановой госпитализации и консультаций узких специалистов в медицинских организациях.".

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и на официальном сайте Правительства Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров



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