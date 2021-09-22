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22.09.2021 10:42
Рубрика: Власть

Санкции за нарушение прав россиян могут ввести для всех иностранцев

Текст: Татьяна Замахина
Пока что зеркальные санкции в случае нарушения прав и свобод россиян в России применяют только в отношении граждан США. В Госдуме намерены распространить их на всех иностранцев, оперативно приняв соответствующий законопроект. Об этом заявил журналистам Василий Пискарев, глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.
Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости

Он уточнил, что депутаты располагают информацией о причастности к нарушениям прав россиян, в частности жителей Крыма, не только американцами.

Фото: Константин Завражин/ РГ
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Депутат подчеркнул, что в связи с этим необходимо предусмотреть меры в отношении всех виновных в этом иностранцев. Правительственный законопроект на эту тему уже внесен, и в Госдуме собираются ускорить его принятие.

Речь идет о запрете на въезд в Россию, аресте их финансовых активов, отметил Пискарев. Также иностранцам могут запретить любые сделки с недвижимостью и инвестициями. Деятельность находящихся под их контролем юридических лиц в России может быть приостановлена.

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