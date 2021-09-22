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Умер композитор, написавший музыку к шоу "Кто хочет стать миллионером?"

Новости
    22.09.2021, 17:53
Текст:   Богдан Бобров

В возрасте 50 лет умер британский композитор Мэттью Стрэкан - автор музыки к передаче "Кто хочет стать миллионером". Об этом пишет The Sun.

По информации издания, лондонская служба "скорой помощи" вызвала полицию по адресу его проживания, чтобы сообщить о внезапной смерти. Причина будет названа позже после вскрытия и результатов токсикологии и гистологии.

Стрэкан писал музыку для телевидения, радио и кино с 1998 года.

За свою карьеру был многократным лауреатом премии Американского общества композиторов, авторов и издателей.

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