Умерла актриса из "Будулая" Валентина Петрачкова

20 сентября на 83-м году жизни в Витебске скончалась советская, белорусская актриса театра и кино Валентина Петрачкова.

Обширный некролог заслуженной артистки Республики Беларусь опубликован на сайте Белорусского национального академического драматического театра имени Якуба Коласа, в котором Петрачкова служила с 1958 года.

Валентина Петрачкова родилась в 1939 года в Рудне, Смоленская область. Закончила студию при театре имени Коласа. На экранах дебютировала в 1981-м, сыграв Адарью в двух лентах "Полесской хроники" - в "Людях на болоте" и "Дыхании грозы".

Далее - "Новая земля", "Тревоги первых птиц", "Знак беды", "Красный остров", "Белые одежды", "В августе 44-го…", "Будулай, которого не ждут" - с Купченко и Юматоваым, другие.