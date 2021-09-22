В МВД не получали предложение проверять всех студентов, владеющих оружием

В пресс-центре МВД России не получали никаких инициатив от руководителя общественного движения "За безопасность" Дмитрия Курдесова. В среду, 22 сентября, некоторые СМИ со ссылкой на общественника написали, что в МВД направлено предложение "ввести регулярный психологический мониторинг учащихся высших и средних специальных учебных заведений, владеющих оружием".

"Обращение гражданина Курдесова в МВД России не поступило", - отметили в пресс-центре.

Кроме того, в полиции обратили внимание, что указанный вопрос не относится к компетенции МВД России. Поскольку с 2016 года федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства РФ в области оборота оружия возложен на Росгвардию. В то же время существует порядок проведения социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в образовательных организациях высшего образования. Он регламентируется нормативными актами Министерства науки и высшего образования РФ. Порядок же проведения аналогичного тестирования обучающихся в профессиональных образовательных организациях регламентируется нормативными актами Министерства просвещения.

"Призываем позиционирующих себя как экспертов в сфере обеспечения безопасности граждан перед направлением обращений в МВД уточнять, входит ли тема в компетенцию министерства, а также воздерживаться от поспешных публичных заявлений", - заключили в пресс-центре МВД.