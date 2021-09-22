Запущен сервис для проверки расходов федерального бюджета

На портале "Госрасходы" появился новый модуль, который агрегирует данные о расходах федерального бюджета Российской Федерации. Модуль "Бюджет" позволяет узнать, сколько денег запланировано на разные направления, государственные программы, нацпроекты и сколько из них израсходовано.

Все данные модуля "Бюджет" формируются на основе отчетов Казначейства России, которые публикуются ежемесячно. В частности, сейчас представлена актуальная информация по состоянию на 1 августа. Аналитики проекта "Госрасходы" собрали и обработали в модуле данные о бюджетных расходах, начиная с 2016 года.

Все данные портала "Госрасходы" доступны для скачивания и анализа. Информация представлена представлены в формате xlsx, чтобы каждый заинтересованный мог самостоятельно изучить информацию о расходах бюджета страны.