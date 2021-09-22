Новости

Вышел трейлер криминального боевика с Джошем Харнеттом "Ида Ред" 11:50
Вышел трейлер криминальной комедии с Кейт Бекинсейл "Виновная сторона" 11:34
У "Хода королевы" не будет второго сезона 11:22
Вышел трейлер "Идентичности" с Тессой Томпсон и Рут Неггой 10:56
Умер актер из "Секса в большом городе" и "Друзей" Уилли Гарсон 10:23

Звезда "Чудаков" и фетиш-модель Богиня Пэтти умерла в 57 лет

Новости
    22.09.2021, 11:38
Текст:   Олег Усков

Актриса крупных форм Пэтти "Богиня" Перес, появлявшаяся в двух частях "Чудаков" (2006 и 2007 годов), умерла в прошлую пятницу в госпитале в Рино на 58-м году жизни.

Как рассказала TMZ дочь покойной Присцилла, причиной смерти Богини стали осложнения, вызванные диабетом - отказали почки. При этом женщина подчеркнула, что COVID здесь никак не задействован.

Помимо "Чудаков", Перес появлялась в документальном фильме My Big Fat Fetish, посвященном т.н. BBW-фетишу. (Поклонники этого вида досуга предпочитают плотски общаться лишь с женщинами максимальной, по возможности, тучности).

У Перес остались четверо детей и множество внуков.

Новости

Дэниел Крэйг выступил против того, чтобы Джеймс Бонд стал женщиной 21.09.2021
В "Русской Кибердеревне" показали создание песчаных червей из "Дюны" 21.09.2021
Отрывок из новой серии "Что, если...?" от Marvel заранее слили в Сеть 21.09.2021
Умер основатель Cabaret Voltaire Ричард Кирк 21.09.2021
⧣ США
Фото: kinopoisk.ru
Хьюго Уивинг появится в образе Агента Смита в новой "Матрице" 21.09.2021
⧣ сериалы
Фото: twitter.com/ getFANDOM
Актер из "Смертельного оружия 3" Энтони Джонсон найден мертвым 21.09.2021
Появился тизер "Вокруг света за 80 дней" с Дэвидом Теннантом 21.09.2021
Умер актер из "Доктора Кто" Джон Чаллис 20.09.2021
⧣ утраты
Фото: twitter.com/ Peppi_Nocera
Умер итальянский актер и радикальный музыкант Сильвано Буссотти 21.09.2021
Умер актер и певец Жюло Бокарн 21.09.2021
Умер лауреат двух премий "Грэмми", джазмен Элиот Вадопиан 21.09.2021