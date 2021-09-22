Звезда "Чудаков" и фетиш-модель Богиня Пэтти умерла в 57 лет

Актриса крупных форм Пэтти "Богиня" Перес, появлявшаяся в двух частях "Чудаков" (2006 и 2007 годов), умерла в прошлую пятницу в госпитале в Рино на 58-м году жизни.

Как рассказала TMZ дочь покойной Присцилла, причиной смерти Богини стали осложнения, вызванные диабетом - отказали почки. При этом женщина подчеркнула, что COVID здесь никак не задействован.

Jackass star Patty Perez dies aged 57 after diabetes battlehttps://t.co/4Naqjf9kS8 pic.twitter.com/ZGXA5OvQXu — Daily Express (@Daily_Express) September 21, 2021

Помимо "Чудаков", Перес появлялась в документальном фильме My Big Fat Fetish, посвященном т.н. BBW-фетишу. (Поклонники этого вида досуга предпочитают плотски общаться лишь с женщинами максимальной, по возможности, тучности).

У Перес остались четверо детей и множество внуков.