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23.09.2021 14:00
Рубрика: Экономика

Абрамченко: Не должно быть жесткого регулирования цен на пиломатериалы

Текст: Марина Трубилина
Основным экспортным товаром для лесопромышленного комплекса должны стать готовые домокомплекты, пиломатериалы и отделочные материалы из дерева. Об этом сказала на подведении итогов всероссийского конкурса проектов индивидуальных домов и социально-культурных объектов вице-премьер Виктория Абрамченко.
Виктория Абрамченко. Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости Виктория Абрамченко. Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости
Виктория Абрамченко. Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости

Вектор, который был задан в последние два года в части развития лесопромышленного комплекса, дает очень четкую установку на отказ от сырьевой модели использования лесов, подчеркнула Абрамченко. Идет подготовка к тому, что с января 2022 года необработанные лесоматериалы не будут являться экспортным товаром.

Фото: Андрей Ильинский
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"Мы должны предпринять все необходимые меры - это и государство, и бизнес, и остальные участники процесса - чтобы продукция глубокой переработки - это готовые домокомплекты, это пиломатериалы, это отделочные материалы из дерева - стали тем самым экспортным товаром, которым Российская Федерация должна гордиться и который должен стать основным экспортным товаром для лесопромышленного комплекса", - сказала вице-премьер. Сегодня отрасль дает очень хорошие показатели, добавила она.

При ажиотажном спросе на пиломатериалы и росте цен на них важно не допустить перекосов и не увлекаться очень жестким регулированием цен на внутреннем рынке государством, подчеркнула Абрамченко.

"Минпромторг готовит некоторые предложения относительно того, что нужно по отдельной категории товаров все-таки ограничивать вывоз, но я бы предложила коллегам очень взвешенно к этому относиться. Вы знаете, что мы установили пошлину на пиломатериалы с влажностью 22 и более процента, и есть уже достаточно хорошие показатели по линии Федеральной таможенной службы относительно того, сколько в бюджет дополнительных доходов поступило от этого", - сказала вице-премьер.

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