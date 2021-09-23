Актер Петтер Веннерёд умер перед своим днем рождения

Скончался видный норвежский актер, режиссер, сценарист и продюсер Петтер Веннерёд, известный своими остросоциальными картинами, критикующими существующий порядок вещей.

О смерти кинематографиста сообщает VG со ссылкой на подтверждение от семьи усопшего. Причиной названа болезнь Паркинсона.

Отмечено, что ленты Веннерёда и его партнера по продюсерской компании Mefistofilm бичевали институции психиатрии, охраны правопорядка, социальные службы и так далее. И оставили серьезную веху в истории национального кино. Что было отмечено в 1985-м премией за выдающиеся заслуги перед норвежским кинематографа. А также рядом зарубежных наград.

Веннерёд родился 25 сентября 1948 года в Осло. Как режиссер Петтер дебютировал в 1978-м, как актер - двумя годами раньше.

На счету - ленты "Молчаливое большинство", "Отель "Санки-Паули", байопик "Гамсун" - с Максом фон Сюдовым в главной роли, "Замок грёз", "Кровавые ангелы", сериал "Комиссар Мартин Бек".