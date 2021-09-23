Новости

Умерла создательница "Инспектора Морса" Альма Каллен 14:07
Вышел трейлер документалки о человеке с 24 личностями Билли Миллигане 13:32
Netflix опубликовал трейлер нового мультсериала для взрослых 13:13
Netflix опубликовал трейлер своего нового интерактивного фильма 13:04
Российский Netflix выложил трейлер премьер октября 12:01

Актер Петтер Веннерёд умер перед своим днем рождения

Новости
    23.09.2021, 14:02
Текст:   Олег Усков

Скончался видный норвежский актер, режиссер, сценарист и продюсер Петтер Веннерёд, известный своими остросоциальными картинами, критикующими существующий порядок вещей.

О смерти кинематографиста сообщает VG со ссылкой на подтверждение от семьи усопшего. Причиной названа болезнь Паркинсона.

Отмечено, что ленты Веннерёда и его партнера по продюсерской компании Mefistofilm бичевали институции психиатрии, охраны правопорядка, социальные службы и так далее. И оставили серьезную веху в истории национального кино. Что было отмечено в 1985-м премией за выдающиеся заслуги перед норвежским кинематографа. А также рядом зарубежных наград. 

Веннерёд родился 25 сентября 1948 года в Осло. Как режиссер Петтер дебютировал в 1978-м, как актер - двумя годами раньше.

На счету - ленты "Молчаливое большинство", "Отель "Санки-Паули", байопик "Гамсун" - с Максом фон Сюдовым в главной роли, "Замок грёз", "Кровавые ангелы", сериал "Комиссар Мартин Бек".

Новости

Вышел трейлер фильма Сергея Дебижева о русском роке 11:39
Вышел трейлер вампирского хоррора "Клыки ночи" с Меган Фокс 10:47
Актер Владимир Геляс умер в 57 лет 10:39
Вышел трейлер сериала про нашествие инопланетян "Вторжение" 10:34
⧣ утраты
Фото: twitter.com/ MoviesSilently
В Париже умерла участница "Евровидения" Клод Ломбар 10:17
Умерла актриса из "Будулая" Валентина Петрачкова 22.09.2021
Умер композитор, написавший музыку к шоу "Кто хочет стать миллионером?" 22.09.2021
⧣ драма
Фото: youtube.com/ HBO Max
Вышел трейлер с кадрами из "Миротворца" и нового "Секса в большом городе" 22.09.2021
У "Хода королевы" не будет второго сезона 22.09.2021
Вышел трейлер "Идентичности" с Тессой Томпсон и Рут Неггой 22.09.2021
⧣ байопик
Фото: Валерий Левитин/ РИА Новости
Готовится сериал о Павле Дурове и создании "ВКонтакте" и Telegram 22.09.2021
Нолан разорвал многолетнее сотрудничество с WB и ушел в Universal 17.09.2021
"Арья Старк" вновь поразила поклонников "Игры престолов" внешним видом 15.09.2021