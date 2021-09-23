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Актер Владимир Геляс умер в 57 лет

Новости
    23.09.2021, 10:39
Текст:   Олег Усков

21 сентября во Львове на 58-м году жизни скончался актер театра и кино, артист Львовского академического духовного театра "Воскресение" Владимира Геляса. Причина смерти не сообщается.

Некролог опубликован на сайте театра.

"Коллега, партнёр, друг... Два десятка лет он был рядом... Радовался, творил, скучал... Он навсегда останется в нашей памяти как счастливый, импульсивный и добрый человек... Не хватает слов, чтобы выразить печаль и соболезнования семье... детям... жене...", сказано в нем.

Владимир Геляс родился 31 января 1963 года. Помимо работы в театре, снялся в в словацко-украинском фильме "Граница" и ленте "Благородные бродяги".

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