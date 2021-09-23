"Больше стрелять не будет": Григорьевский десант высадили 80 лет назад

22 сентября 1941 года Черноморский флот высадил первый десант в районе деревни Григорьевка Коминтерновского района Одесской области. В результате операции удалось отбросить противника почти на десять километров от города, освободить несколько населенных пунктов и разгромить две дивизии неприятеля. Фашисты лишились возможности безнаказанно обстреливать город и порт.

В середине сентября Одессу осадили 17 дивизий и две бригады противника. Румынские дивизии продвинулись вдоль побережья западнее деревни Григорьевка. Благодаря такому положению, они обстреливали фарватер и морской порт Одессы. Поэтому командование Черноморского флота разработало план десантной операции, чтобы откинуть неприятеля от Одессы. Она и вошла в историю под названием Григорьевский десант.

Определили и участников операции. Это 1929 бойцов 3-го Черноморского полка морской пехоты. К месту высадки их доставили крейсерами "Красный Крым" и "Красный Кавказ", эсминцами "Бойкий" и "Беспощадный".

В 1 час 14 минут 22 сентября корабли с десантом подошли к месту высадки. Одновременно с морским десантом между Аджалыкским лиманом и селом Свердлово самолет ТБ-3 осуществил высадку воздушного десанта. Перед этими военнослужащими поставили задачу - вывести из строя коммуникации противника.

После высадки морские пехотинцы соединились с 1330-м стрелковым полком, а рано утром - с частями 421-й стрелковой дивизии. Потом бойцы захватили позиции тяжелых артиллерийских батарей, которые вели огонь по порту и городу. Румынские орудия частично уничтожили.

23 сентября к 18 часам бойцы преодолели сопротивление противника и вышли на рубеж Чебанка, высота 57,3, Старая и Новая Дофиновка.

В результате операции фашистов отбросили на 8-10 километров, освободили несколько населенных пунктов и разгромили две дивизии.

По официальным данным, в результате Григорьевского десанта подразделения противника потеряли около двух тысяч солдат и офицеров. Советские войска захватили шесть танков, 50 орудий и минометов, пулеметы, винтовки и автоматы. Потери 3-го Черноморского полка - 29 убитых и 407 раненных. Румынские войска бежали, бросив оружие и технику.

Потом на этих брошенных орудиях советские бойцы сделали надписи "Стреляла по Одессе. Больше по Одессе стрелять не будет!" и возили их по улицам города.