БТР-60ПБ замечены у войск фельдмаршала Хафтара после долгого перерыва

Интересно, что три года назад на одном из масштабных парадов ЛНА присутствовал целый батальон таких бронетранспортеров - более трех десятков штук. Однако, по всей видимости, большая часть из них была выведена из строя в ходе затяжных боев или по различным техническим причинам.
По разным данным, всего из Советского Союза в 70-80-е годы Джамахирия получила 160 "шестидесятых". Эта техника интенсивно эксплуатировалась и эпизодически задействовалась в ходе военного конфликта в Чаде.
Незадолго до начала разгоревшейся в этой стране гражданской войны, часть сохранившихся БТР прошла модернизацию. С помощью иностранных специалистов удалось несколько повысить характеристики этих бронемашин. Первым делом избавились от двух пожароопасных и давно устаревших бензиновых двигателей, заменив их на один дизельный.
Для более удобной посадки и высадки военнослужащих в бортах проделали люки. На башне с пулеметами: 14,5-мм КПВТ и 7,62-мм ПКТ - появились гранатометные установки, предназначенные для создания маскировочных дымовых завес. Заменили средства связи и приборы ночного видения.
Во время продолжительного военного противостояния в Ливии также замечены необычные гибриды - корпуса БТР-60 с вооружением, установленные на шасси средних танков Т-55.