Чулпан Хаматова станет закадровым голосом экранизации повести "Манюня"

Народная артистка РФ, актриса театра и кино Чулпан Хаматова станет закадровым голосом долгожданной экранизации повести Наринэ Абгарян "Манюня", которая будет эксклюзивно доступна пользователям мультимедийного сервиса Okko.

Обладательница премии "Лучший детский автор десятилетия" Наринэ Абгарян лично представила сегодня первые эпизоды долгожданного сериала гостям внеконкурсного сериального смотра 32 открытого российского кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи.

Сериал, как и книга, перенесет зрителей в теплую Армению 1980-х годов и расскажет о дружбе двух советских семей разных национальностей. Хотя совершенно не важно, кто где родился и у кого какой цвет глаз, гораздо важнее то, что этих людей связывает их общая жизнь, о которой они до сих пор вспоминают с улыбкой и чувством светлой ностальгии.

Смешная и добрая история дружбы и будней двух советских семей, случившаяся в восьмидесятые годы прошлого века в крохотном многонациональном городке, написанная Абгарян, стала настоящим бестселлером. Общий тираж книги уже превысил миллион экземпляров, а аудиоверсия "Манюни" признана самым популярным произведением для детей по частоте прослушиваний и откликам в сервисе Storytel.

Среди поклонников книги и Чулпан Хаматова. Именно поэтому она, не задумываясь, согласилась подарить сериалу свой голос. "Мы с дочками обожаем "Манюню". Мне кажется, это самый настоящий гимн детству. Лично для меня это та самая история, в которую я погружаюсь в самые сложные моменты взрослой жизни, и она всегда меня спасает, возвращает в детство и заставляет улыбаться", - рассказывает она.

Наринэ Абгарян надеется, что экранизация понравится читателям "Манюни", и благодарит создателей фильма за бережное и внимательное отношение к тексту. "Они сумели передать дорогое и греющее душу время, которое мы помним и вспоминаем. Но особенно меня поразил актерский состав и потрясающие девочки в главных ролях. А невероятная Чулпан Хаматова читает текст так трогательно и чувственно, что во время просмотра мне казалось, будто повесть написала она", - отметила писательница.