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23.09.2021 13:20
Рубрика: Культура

Чулпан Хаматова станет закадровым голосом экранизации повести "Манюня"

Текст: Сусанна Альперина, Наталья Лебедева
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Народная артистка РФ, актриса театра и кино Чулпан Хаматова станет закадровым голосом долгожданной экранизации повести Наринэ Абгарян "Манюня", которая будет эксклюзивно доступна пользователям мультимедийного сервиса Okko.

Фото: Пресс-служба фестиваля "Кинотавр"
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Обладательница премии "Лучший детский автор десятилетия" Наринэ Абгарян лично представила сегодня первые эпизоды долгожданного сериала гостям внеконкурсного сериального смотра 32 открытого российского кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи.

Сериал, как и книга, перенесет зрителей в теплую Армению 1980-х годов и расскажет о дружбе двух советских семей разных национальностей. Хотя совершенно не важно, кто где родился и у кого какой цвет глаз, гораздо важнее то, что этих людей связывает их общая жизнь, о которой они до сих пор вспоминают с улыбкой и чувством светлой ностальгии.

Смешная и добрая история дружбы и будней двух советских семей, случившаяся в восьмидесятые годы прошлого века в крохотном многонациональном городке, написанная Абгарян, стала настоящим бестселлером. Общий тираж книги уже превысил миллион экземпляров, а аудиоверсия "Манюни" признана самым популярным произведением для детей по частоте прослушиваний и откликам в сервисе Storytel.

Среди поклонников книги и Чулпан Хаматова. Именно поэтому она, не задумываясь, согласилась подарить сериалу свой голос. "Мы с дочками обожаем "Манюню". Мне кажется, это самый настоящий гимн детству. Лично для меня это та самая история, в которую я погружаюсь в самые сложные моменты взрослой жизни, и она всегда меня спасает, возвращает в детство и заставляет улыбаться", - рассказывает она.

Фото: Виталий Невар/ТАСС
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Наринэ Абгарян надеется, что экранизация понравится читателям "Манюни", и благодарит создателей фильма за бережное и внимательное отношение к тексту. "Они сумели передать дорогое и греющее душу время, которое мы помним и вспоминаем. Но особенно меня поразил актерский состав и потрясающие девочки в главных ролях. А невероятная Чулпан Хаматова читает текст так трогательно и чувственно, что во время просмотра мне казалось, будто повесть написала она", - отметила писательница.

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