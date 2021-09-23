Слово "хохол" как разжигающее запрещено в Facebook как разжигающее национальную рознь. Но проблема в том, что под запрет попали и производные от этого слова фамилии и названия.

В среду стало известно, что главный тренер волгоградского "Ротора" Дмитрий Хохлов подал в суд на американскую корпорацию Facebook. Все из-за того, что фамилия экс-футболиста сборной России созвучна с пренебрежительным обращением к гражданам Украины.

Из-за этого пользователи, упоминая эту фамилию, блокируются на какое-то время. Хохлов направил заявление в Солнцевский суд Москвы, следующее заседание состоится 5 октября. Дмитрий рассчитывает на компенсацию за моральный вред.

Сам Дмитрий родом из Краснодара. И фамилия эта весьма распространена не только на юге России, но и по всей стране.

Фамилию Хохлова обыгрывали в прессе - накануне знаменитого футбольного матча Россия - Украина в 1999 году. Газета "Советский спорт" вышла накануне игры с заголовком "Бей, Хохлов! Держи, Хлестов! Не пропускай, Филимонов! Спасай Россию!" Но в памяти народной заголовок, конечно, сократился до "Бей, Хохлов, спасай Россию!"

Сборной России тогда нужна была только победа - чтобы пробиться на чемпионат Европы 2000 года. Но за пять минут до конца матча Филимонов все-таки пропустил курьезный гол, украинцы сравняли счет. Напрямую на чемпионат Европы вышла сборная Франции, а Украина проиграла позже в стыковых матчах…

Словарь современных русских фамилий под редакцией И.М. Ганжина действительно указывает, что наиболее вероятное происхождении фамилии Хохлов - от русского прозвания украинцев. А именно запорожских казаков, которые брили голову, оставляя на голове только чуб - хохолок.

По такому принципу украинцы уничижительно зовут жителей России "кацапами". Это слово содержится и в словаре Даля как "прозвище, данное малорусами великорусам".

По одной из версий, цапом в Малороссии могли называть козла. И бороды великороссиян, по мнению малороссиян, были, "как у цапа".

Прозвище "хохол" со временем стало употребляться по отношению ко всем жителям украинских земель. Хотя, например, в XIX веке в Сибири хохлами могли именовать не только украинцев, но и белорусов, и даже русских переселенцев из южных районов европейской части России. С Кубани, например, откуда родом Дмитрий Хохлов.

Проблемы с Facebook, кстати, возникли не только у него. Так, например, на несколько дней был заблокирован профиль фотографа Юрия Феклистова, который написал под одной из фотографий название переулка - Хохловский. Действительно, есть такой в Москве - между Покровским бульваром и Колпачным переулком. В нем еще находится одно из примечательных зданий Белого города (хорошо, что это название еще не считается дискриминационным) - палаты дьяка… Украинцева.

- Через минуту после того, как я написал комментарий, мне пришло сообщение, что я нарушил нормы сообщества, допустил враждебные высказывания, разжигаю национальную рознь. И за это заблокирован на три дня, - констатировал Феклистов.

Так настроен алгоритм Facebook. Роботу не объяснить, что в толковом словаре Ожегова "хохол" - это "торчащий на голове клок волос, шерсти, перьев".

Что делать дальше? Пока "Родина" предлагает изучать материалы рубрики #РодичiРодины об общем и славном прошлом двух братских народов. Ее мы начали вести в год 365-летия воссоединения Украины и России.

Особое удовольствие листать эти публикации в печатной версии "Родины", ведь дизайном занимается великолепная Наталья Хохлова.