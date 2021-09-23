Лауреаты Нобелевских премий получат награды у себя на родине

Фонд Нобеля, который занимается организацией церемоний вручения Нобелевских премий, сообщил о том, что в 2021 году награды будут вручаться лауреатам в их родных странах, а не в столице Швеции. Соответствующее заявление было опубликовано в четверг на сайте организации.

"Лауреаты получат медали и дипломы Нобелевской премии в своих странах", - говорится в пресс-релизе. Такое решение было принято в связи с продолжающейся пандемией коронавируса. При этом отмечается, что в Стокгольме пройдет церемония для местной публики.

Организаторы напомнили, что имена лауреатов станут известны в начале октября, а церемония награждения состоится 10 декабря.