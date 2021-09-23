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23.09.2021 23:02
Рубрика: Экономика

Минэкономразвития допустило рост инфляции выше прогноза

Текст: Анастасия Алексеевских
Российская газета - Столичный выпуск № 219(8570)
Минэкономразвития видит риски роста инфляции по итогам 2021 года выше заложенного в прогноз социально-экономического развития диапазона в 5,8-6%. Об этом сообщил на брифинге глава ведомства Максим Решетников.

"У нас действительно в базовом прогнозе заложено 5,8%, в консервативном - 6%, это чуть выше той нижней оценки, которую в основных направлениях денежно-кредитной политики дает Банк России, у них "вилка" - 5,7-6,2%. Мы с коллегами это часто обсуждаем, опираемся в том числе и на их оценки. В то же время мы видим, конечно, что есть риски, которые делают возможным выход из этого диапазона", - сказал Решетников.

По его словам, влияние на потребительскую инфляцию оказали единоразовые выплаты пенсионерам и военнослужащим.

"200 млрд рублей была августовская выплата и порядка 500 млрд - сентябрьская. Это 15% среднемесячных потребительских расходов. Произошло увеличение оборотов на потребительском рынке. Вместе с тем реакция цен была достаточно сдержанной", - пояснил министр.

Кроме того, давление на инфляцию оказывают внешнеэкономические факторы. "У нас сегодня международный индекс продовольственной инфляции на 17,5% превышает декабрьский уровень, который и без того был высоким", - отметил министр.

По словам Решетникова, минэкономразвития следит за ситуацией на мировом рынке мяса с точки зрения его влияния на внутренний рынок. Что же касается возможного переноса в РФ роста мировых цен на зерно и подсолнечное масло, то его предотвратят демферы на эту продукцию, считает министр.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Продолжается ускорение мировой инфляции - в США она чуть замедлилась (5,4-5,3%), а в Еврозоне (особенно в Германии) - 3,9%, добавил глава минэкономразвития.

Наконец третий фактор риска - нарушение глобальных цепочек добавленной стоимости.

"Мы ожидаем восстановления, но пока процесс идет не очень. Есть влияние на товарную инфляцию, особенно низкомаржинальную. Также на ситуацию повлияет, что будет с урожаем в этом году", - подчеркнул Решетников.

Отдельно министр коснулся налоговых вопросов. Новые формулы по налогу на добычу полезных ископаемых для горнодобывающей промышленности будут включать цены отсечения на сырье, цель - учитывать цикличность рынка и не навредить инвестициям, отметил Решетников.

"Очень важно, что в тех предложениях, которые сейчас ближе к компромиссу, о которых договорились, там будут некие цены отсечения зафиксированы, когда мы возвращаемся к действующему уровню налогообложения. Это важный момент, это дает гибкость", - сказал он.

Экономика Макроэкономика Правительство Минэкономразвития

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