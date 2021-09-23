Нарышкин: Традиции Петра не позволяет стране отступать в вопросах суверенитета

В МГИМО открылась международная научная конференция "Рождение империи между Востоком и Западом", посвященная 300-летию окончания Северной войны и подписанию Ништадтского мира, выдвинувшего Россию в число крупнейших мировых держав. В ней приняли участие более ста ученых, в том числе из Болгарии, Германии, Сербии, США, Украины, Финляндии и Эстонии.

"Освоение самых отдаленных уголков Евразии и их социально-экономическое развитие стали имперской миссией России, ее коллективным вкладом в развитие мировой цивилизации", - заявил председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин, открывая конференцию и предложил отдельно обратить внимание на Прибалтику, которая "активно использовала свои экономические преимущества от вхождения в состав империи, но при этом сохраняла значительную степень политической и культурной самостоятельности".

По словам главы РИО, сегодня об этих обстоятельствах там предпочитают не вспоминать. "Но при этом с большим удовольствием пользуются во всяком случае частью наследия и Российской империи, и Советского Союза", - подчеркнул он.

Сергей Нарышкин призвал осмыслить колоссальное наследие российской империи, "включая традиции политического мышления, не позволяющие нашей стране ни на шаг отступать в вопросах своего суверенитета".

А помощник президента России и председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский увидел в рождении нового типа государств - идейную революцию.

"В исторической памяти победа России в Северной войне и последовавшее принятие Петром титула императора является символической точкой отсчета, старта имперского периода нашей истории. Этот символизм во многом оправдан, поскольку именно в период Петра произошло рождение российской империи как нового пространства, началась унификация системы управления, законодательства, появился новый политический язык, культура, история, произошла своего рода идейная революция, - убежден он. - Именно тогда в сознание правящих кругов была запущена идея представления о государстве, не только как о личной вотчине государя и правящей элиты, но и как о необходимости государственного интереса, интереса отечества, общего блага, процветания подданных, - ну в той степени, в которой тогдашние элиты могли это осознать".

300 лет существования российской империи, считает Мединский, весомый аргумент в пользу многократно высказанной историками, публицистами и философами точки зрения, что "империя - не по форме правления, а по форме объединения народов, территорий и граждан является наиболее естественной формой существования российского государства".

Кстати

Исполнительный директор фонда "История Отечества" Константин Могилевский познакомил участников конференции с уникальным проектом оцифровки малоразборчивого почерка Петра Первого "Digital Петр". Он рассказал, что попытки опубликовать многочисленные бумаги и письма, вышедшие из-под пера императора, начались с 1887 года. Сейчас готовится к публикации написанное царем в 1714 году, то есть осталось опубликовать тексты очень плодотворных последних 11 лет его жизни. Помочь взялись айтишники, которым удалось в течение нескольких месяцев расшифровать и перевести в цифру около 9 тысяч петровских документов. А впереди работы еще на 150 лет.

Справка "РГ"

Триста лет назад, 30 августа (10 сентября по новому стилю) 1721 года, между Россией и Швецией был заключен Ништадтский мир, завершивший Северную войну, длившуюся 21 год. По данному договору Швеция признавала присоединение к России Ингерманландии (Ижорской земли), Выборга, части Карелии, Эстляндии с Ревелем и Нарвой, Лифляндии с Ригой и других земель до границы с Курляндией.

Договор означал выполнение основной задачи, за которую Россия боролась. Ей удалось разрушить подстрекаемые Великобританией попытки организовать антироссийскую коалицию и расширить фронт боевых действий против России. По мнению историков, Ништадтский мир считается краеугольным камнем становления Российской империи. Она вошла в когорту ведущих держав, от позиции которых зависело решение важнейших европейских проблем. Борьба за выход к морю была завершена, что позволило затем установить прочные экономические связи с Европой. Символическим отражением важности этого стало принятие Петром I осенью 1721 года титула императора.