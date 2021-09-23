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23.09.2021,  
10:17
Текст:  Светлана Цыганкова

Незаметная революция: в Польше обратили внимание на российскую БМП Б-19

Фото: Алексей Куденко \ РИА Новости Фото: Алексей Куденко \ РИА Новости
Фото: Алексей Куденко \ РИА Новости

Во время учений "Запад-2021" на полигоне Мулино в Нижегородской области представили боевую машину пехоты Б-19, оснащенную боевым модулем "Эпоха". Польское издание Defence24 назвало российскую бронемашину "незаметной революцией".

Фото: Vitaly V. Kuzmin / www.vitalykuzmin.net
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В статье говорится о том, что, на первый взгляд, боевой модуль "Эпоха" не производит особого впечатления, если сравнивать с обычным вооружением БМП-3, в которое входят пушки калибра 100 и 30 миллиметров. Однако новая башня - это не только 57-миллиметровая пушка, но и совершенно новая концепция, основанная на применении более широкого спектре вооружений, наилучшим образом подходящих для поставленных задач.

У "Эпохи" есть четыре управляемые противотанковые ракеты "Корнет", восемь легких управляемых ракет "Булат" и пулемет калибра 7,62 миллиметра. Это позволяет бороться с различными целями, одновременно используя ствольное оружие и управляемые ракеты, благодаря поддержке цифровой системы управления огнем.

В издании отмечают особенность боевого модуля - автоматизированное распознавание объектов противника, их сопровождение. Кроме того, он выдает экипажу Б-19 предложения по одновременному или поочередному применению двух каналов огневого поражения.

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