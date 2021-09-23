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От коронавируса умер актер Ненад Ненадович

Новости
    23.09.2021, 16:20
Текст:   Олег Усков

Сербский актер Ненад Ненадович умер 23 сентября на 58-м году жизни.

Как передает портал Novosti, артист скончался в госпитале Батајница в Белграде в результате заражения коронавирусной инфекцией.

Ненадович родился 20 октября 1964 года в Югославии. Как актер дебютировал в 1976-м в военном боевике "На гранит провала", через два года повторил роль в сериале на основе ленты.

В дальнейшей фильмографии актера - более полусотни проектов, премьера последнего из которых, исторического сериала "Король", состоялась в этом году.

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