От коронавируса умер актер Ненад Ненадович

Сербский актер Ненад Ненадович умер 23 сентября на 58-м году жизни.

Glumac Nenad Nenadović preminuo je juče u 57. godini života od posledica korona virusa. pic.twitter.com/PZ9Tyw322b — RobertRobi (@Robertdreco) September 23, 2021

Как передает портал Novosti, артист скончался в госпитале Батајница в Белграде в результате заражения коронавирусной инфекцией.

Nenad Nenadović 😢😢💔 Vecna ti slava i hvala,Eksencijo,Moljac,Mićo...😢😢😢😢 pic.twitter.com/NgyFWTooCD — VR - black & white (@Veliborbiancon1) September 23, 2021

Ненадович родился 20 октября 1964 года в Югославии. Как актер дебютировал в 1976-м в военном боевике "На гранит провала", через два года повторил роль в сериале на основе ленты.

В дальнейшей фильмографии актера - более полусотни проектов, премьера последнего из которых, исторического сериала "Король", состоялась в этом году.