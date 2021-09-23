Песков назвал факторы влияния на формат участия Путина в G20

Владимир Путин выберет формат участия в саммите "двадцатки" в Риме, который пройдет 30-31 октября, в зависимости от ситуации с коронавирусом. Решения об очном участии пока нет, пояснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Пока нет решения. В наше время такие решения принимаются ближе к дате проведения", - объяснил Песков. - Все будет зависеть от целого ряда факторов. Мы не знаем, какой будет эпидемиологическая ситуация и в Италии, и у нас".

"Безусловно, это очень важное мероприятие, мы ждем, готовимся к нему, но решение пока не принималось", - подчеркнул он.