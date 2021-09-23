Польша разместит 250 американских танков Abrams у границ Беларуси

Варшава планирует разместить 250 американских танков Abrams на востоке страны, заявил 23 сентября в эфире Польского радио министр обороны республики Мариуш Блащак. По его словам, "250 самых современных танков будут дислоцированы на востоке страны".

На приобретение танков может быть направлено 23,3 миллиарда злотых (6 миллиардов долларов). Помимо танков, на эти средства Польша приобретет логистический пакет, обучение, развитие инфраструктуры и вооружение.

Новая программа приобретения танков разрабатывается в Польше с 2017 года.