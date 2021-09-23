Новости

Получение 17 федеральных госуслуг переведут в дистанционный формат 12:41
Орнитологи из Калмыкии по трекеру отследили полет степной орлицы 12:40
Кабмин одобрил законопроект об установлении МРОТ не ниже прожиточного минимума 12:33
Четыре ДТП за полчаса зафиксировали на участке трассы в Приангарье 12:29
Сенаторы еще не приняли решение о формате участия в сессии ПАСЕ 12:26
Олимпийский чемпион Билял Махов дисквалифицирован на четыре года за допинг 12:12
Польша разместит 250 американских танков Abrams у границ Беларуси 12:10
Синоптики пообещали москвичам передышку от дождей 12:10
В "Одноклассниках" появилась функция распознавания аудиосообщений 12:03
Российский Netflix выложил трейлер премьер октября 12:01
В столице за сутки число заболевших ковидом выросло почти на 1,5 тысячи 11:59
СК нашел еще одного виновного в гибели летчика Олега Пешкова в Сирии 11:56
Швеция отменит большинство COVID-ограничений с 29 сентября 11:55
Социологи выяснили, сколько времени россияне тратят на соцсети 11:44
Спасатели добрались до места крушения Ан-26 под Хабаровском 11:40
Вышел трейлер фильма Сергея Дебижева о русском роке 11:39
В Московском зоопарке появились краснокнижные медоеды 11:35
В Болгарии назвали национальным предательством "зеленую сделку" ЕС 11:34
Памфилова: Я совершенно равнодушна к возможным санкциям США 11:33
В России намерены расширить действие льготной ипотеки 11:28
СМИ: Тайвань подал заявку на вступление в Транстихоокеанское партнерство 11:11
В Латвии запретят ходить с георгиевскими ленточками на публичных мероприятиях 11:09
Очевидцы рассказали о катастрофе с Ан-26 под Хабаровском 11:06
Глава МИД Сирии потребовал вывести турецкие войска с севера страны 10:58
Нарышкин прокомментировал слухи о якобы "третьем россиянине в деле Скрипалей" 10:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ВС РФ разъяснил, как супругам надо делить имущество до расторжения брака
ВС РФ разъяснил, как супругам надо делить имущество до расторжения брака
За что не должны платить родители в школе
За что не должны платить родители в школе
23 сентября - круглый стол: "Новая старая эпидемия хронических неинфекционных заболеваний"
23 сентября - круглый стол: "Новая старая эпидемия хронических неинфекционных заболеваний"
23.09.2021 12:10
Рубрика: В мире

Польша разместит 250 американских танков Abrams у границ Беларуси

Текст: Константин Волков

Варшава планирует разместить 250 американских танков Abrams на востоке страны, заявил 23 сентября в эфире Польского радио министр обороны республики Мариуш Блащак. По его словам, "250 самых современных танков будут дислоцированы на востоке страны".

Фото: AP
Сможет ли Польша обойтись без российского газа

На приобретение танков может быть направлено 23,3 миллиарда злотых (6 миллиардов долларов). Помимо танков, на эти средства Польша приобретет логистический пакет, обучение, развитие инфраструктуры и вооружение.

Новая программа приобретения танков разрабатывается в Польше с 2017 года.

В мире Европа Польша

Главное сегодня

Сенаторы еще не приняли решение о формате участия в сессии ПАСЕ
За сутки в России подтверждено 21 438 случаев COVID-19 в 85 регионах
ФАС потребовала от "Магнита" и "Пятерочки" снизить цены на продукты
Правительство утвердило правила ввоза медизделий для тяжелобольных
Глава МИД РФ Сергей Лавров: Россия не собирается присоединяться к НАТО
Как отличается жизнь за границей от российских реалий
Что будет с ценами на билеты после открытия авиасообщения с Беларусью