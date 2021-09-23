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23.09.2021 12:19
Рубрика: Власть

Путин: Россия сделает все, чтобы не дать забыть выводы Нюрнберга

Россия сделает все, что выводы Нюрнбергского трибунала не подвергались забвению. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин заявил на конференции "Нюрнбергский процесс: судьба и роль блокадного Ленинграда". Об этом говорится в соответствующей телеграмме.

Фото: Евгений Халдей/ТАСС
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"Ваша встреча посвящена 75-летию Нюрнбергского процесса, который вынес правовой и нравственный приговор нацистским палачам и их пособникам. Одним из неопровержимых доказательств тягчайших преступлений гитлеровского режима стала блокада Ленинграда, которая привела к гибели от голода, холода и непрерывных бомбежек сотен тысяч его жителей - женщин, стариков, детей", - говорится в документе.

Глава государства напомнил, что 8 сентября 1941 года, трагическая дата начала осады города, обращает к событиям Великой Отечественной войны, к страданиям и мужеству советского народа, "который прошел жертвенный, героический путь и благодаря своему единству и невиданной силе духа разгромил нацизм".

"Наш общий долг - помнить об этом великом подвиге, об уроках прошлого, которые призывают нас быть бдительными и всемерно противостоять экстремизму, ксенофобии, национальной нетерпимости", - добавил Владимир Путин.

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