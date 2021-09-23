Путин выступил с заявлением по ядерным испытаниям

"Разработка этого исторического документа, нацеленного на кардинальное укрепление режима нераспространения ядерного оружия, подтвердила, что даже самые сложные вопросы глобальной безопасности можно и нужно решать путем переговоров", - заявил президент.

Россия ратифицировала договор в 2000 году и неукоснительно его соблюдает. Документ подписан 185 странами и ратифицирован 170 из них, но, к сожалению, так и не вступил в силу. "Превращению его в полноценный международно-правовой инструмент препятствует позиция восьми государств из числа тех, ратификация договора которыми обязательна. Очевидно, что подобная ситуация отнюдь не способствует делу ядерного нераспространения и разоружения", - отметил президент.

Путин рассчитывает, что руководство стран, от которых зависит судьба договора, проявит политическую волю, и уже в ближайшие годы удастся обеспечить условия для его вступления в силу. Это отвечало бы интересам всего мирового сообщества, уверен он.

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