Рада поддержала закон Зеленского о "переписи" олигархов

Совет национальной безопасности и обороны Украины будет выявлять олигархов и вносить их в специальный реестр. Нашумевший законопроект "Об олигархах", предложенный президентом Владимиром Зеленским, Рада поддержала большинством голосов, передает РИА Новости.

Чтобы гражданина на Украине официально признали олигархом, он должен соответствовать как минимум трем критериям из списка: участвовать в политической жизни страны, иметь "значительное влияние" на медийный рынок, выступать "владельцем субъекта хозяйствования, который занимает монопольное положение на общегосударственном рынке", а также обладать состоянием в размере более 1 миллиона прожиточных минимумов. Сейчас это 2,27 миллиарда гривен, или более 85 миллионов долларов.

Кандидатуры спецслужбам представляет кабмин, Нацбанк, Служба безопасности, Антимонопольный комитет или кто-то из рядов самого СНБО. Олигархам запретят спонсировать партии и кандидатов, финансировать политическую агитацию и митинги, участвовать в приватизации крупной собственности. А чиновников обяжут декларировать все контакты с олигархами - вплоть до случайных встреч и электронной переписки.