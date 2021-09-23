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23.09.2021 13:53
Рубрика: Власть

Белгородские семьи получат выплаты к юбилеям супружеской жизни

Текст: Анна Скрипка (Белгород)

Белгородская областная Дума на прошедшей сессии поддержала проект закона о выплатах супружеским парам, отмечающим 50-летие, 60-летие и 70-летие со дня свадьбы. К золотой свадьбе семьи получат 10 тысяч рублей, к бриллиантовой - 15 тысяч, к благодатной - 20 тысяч рублей.

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Обязательным условием для выплаты названа регистрация брака на нынешней территории Белгородской области, его непрерывность, а также проживание в регионе 20 лет и более. Несмотря на то, что сама Белгородская область моложе 70 лет, ведь была образована в 1954 году, супруги, зарегистрировавшие брак в районах, ранее принадлежавших Курской и Воронежской областям, тоже имеют право на праздничные выплаты. Прожившие 70 лет вместе пары получат все три установленные суммы к юбилеям.

Кроме того, в законе прописаны и случаи, когда в юбилейный для семьи год один из супругов умирает: в этой ситуации выплата все равно будет получена вдовой или вдовцом.

В облдуме отметили, что вот такой праздничный бонус к юбилею супружеской жизни - это знак уважения к супругам, которые живут вместе несколько десятилетий. Закон вступит в силу в будущем году. В областном бюджете на праздничные выплаты заложат более 115 миллионов рублей, ведь уже известно, что золотую свадьбу отметят более четырех тысяч семей, бриллиантовую - почти три тысячи супружеских пар, а 70-летие со дня свадьбы - свыше полутора тысяч белгородских семей.

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