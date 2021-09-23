Четыре человека погибли в столкновении грузовиков под Тулой

Четыре человека стали жертвами столкновения трех грузовиков на трассе Р-22 Каспий в Тульской области.

Авария произошла в 7.00 на 145-ом километре трассы.

- По трассе шли грузовик Foеon, за ним фура Scania, навстречу им - фура Mercedes. Последняя по непонятной пока причине выехала на встречную полосу и врезалась в Foton. Scania, хотя и соблюдала дистанцию, из-за большой массы не смогла полностью затормозить и врезалась в Foton сзади, - рассказал "РГ" руководитель пресс-службы УМВД по региону Андрей Ярцев.

Погибли три человека из Mercedes и водитель Foton. Шофер Scania практически не пострадал. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, они устанавливают все обстоятельства аварии.