Под Тамбовом завели дело об уничтожении вакцины от COVID-19

Тамбовская полиция возбудило уголовное дело после обнаружения в кострище за сельским ФАП 32 обгоревших ампул с вакциной от коронавируса.

Правоохранители считают, что сжигая ампулы, злоумышленники пытались скрыть улики другого преступления - выдачи липовых справок о вакцинации. Сгоревшую вакцину полицейские нашли именно в ходе профилактики этой сферы деятельности.

- Уголовный кодекс предусматривает наказание не только для продавцов подобных документов, но и для покупателей. Приобретающий поддельный сертификат о вакцинации подлежит привлечению к ответственности вне зависимости от того, использовал он его или нет, - напомнили в УМВД по Тамбовской области.