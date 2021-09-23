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23.09.2021 02:47
Рубрика: Происшествия

Хабаровские спасатели вылетели к возможному месту крушения Ан-26

Текст: Ольга Коваль

Вертолет Ми-8 с группой спасателей с рассветом вылетел в район предполагаемого крушения самолета Ан-26 в Хабаровском крае. Туда же направился и борт Росавиации.

Фото: МЧС РФ/РИА Новости
Определено возможное местоположение пропавшего под Хабаровском Ан-26

Как сообщили в пресс-службе хабаровского главка МЧС, воздушные суда выполнят разведку местности, вчера сделать это не удалось из-за сильного ветра и плохой видимости. Тем не менее, несмотря на плохую погоду, всю ночь склоны сопок прочесывала наземная группировка.

"Были определены несколько групп, которые вели рекогносцировку местности на автомобилях высокой проходимости, пешком проходили в местах троп. С наступлением светлого времени суток к обследованию местности подключились все силы и средства группировки МЧС", - отмечается в сообщении.

В поисковой операции задействованы 70 спасателей и 20 единиц техники.

Напомним, транспортный самолет Ан-26 с экипажем из шести человек пропал с радаров в среду вечером в 18:45 по хабаровскому времени. Воздушное судно принадлежит ЗАО "Летные проверки и системы" и проводило технический полет. По предварительным данным, самолет упал в районе Большехехцирского заповедника - примерно в 40 километрах от Хабаровска.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

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