СК ищет вандалов, разрушивших братские могилы в Забайкалье

СК оперативно отреагировал на появившуюся в СМИ информацию о ЧП в поселке Даурия Забайкальского района. Там какие-то вандалы повредили памятник "Братские могилы воинов, погибших во время конфликта на Китайско-Восточной железной дороге и в боях на Халхин-Голе".

Спустя пару часов после появления информации СК по Забайкальскому краю началась доследственная проверка.

- Следователи уже выехали к месту, где проведут его осмотр. Будут установлены и опрошены свидетели и очевидцы, а также проведены другие необходимые процессуальные и иные мероприятия, - объяснили корреспонденту "РГ" в ведомстве.

По результатам проверки решат, будет ли возбуждено уголовное дело. Сама проверка поставлена на контроль руководства регионального СК.