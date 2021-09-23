В Минпромторге обсудили развитие дальневосточных регионов

Главы Минпромторга и Минвостокразвития Денис Мантуров и Алексей Чекунков в ходе рабочей встречи обсудили перспективы развития Дальнего Востока.

Стороны обсудили развитие развитие производства строительных материалов для нужд дальневосточных регионов.

"Уже сейчас предприятия ДФО могут воспользоваться государственными мерами поддержки по линии Минпромторга и ФРП. Мы совместно с коллегами из Минвостокразвития продолжим работу по выработке комплексного решения об организации производств необходимых строительных материалов для нужд федерального округа", - отметил Мантуров.

Кроме того, министры оценили готовность дальневосточных предприятий перерабатывать круглый лес и производить пиломатериалы, организации логистической связи для транспортировки готовой продукции, а также развития деревянного домостроения.

Говоря о развитии авиации на Дальнем Востоке, Денис Мантуров отметил, что ведомство направило в Минвостокразвития, Минтранс и авиакомпанию "Аврора" ценовые предложения и индикативные условия поставки отечественных воздушных судов для единой дальневосточной авиакомпании.

"Всего до 2025 г. планируется поставить 45 самолетов типа "Байкал", Л-410, Ил-114-300 и SSJ100 общей стоимостью около 57,14 млрд рублей", - подчеркнул он.