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23.09.2021 13:43
Рубрика: Власть

В Минпромторге обсудили развитие дальневосточных регионов

Текст: Матвей Линник

Главы Минпромторга и Минвостокразвития Денис Мантуров и Алексей Чекунков в ходе рабочей встречи обсудили перспективы развития Дальнего Востока.

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Стороны обсудили развитие развитие производства строительных материалов для нужд дальневосточных регионов.

"Уже сейчас предприятия ДФО могут воспользоваться государственными мерами поддержки по линии Минпромторга и ФРП. Мы совместно с коллегами из Минвостокразвития продолжим работу по выработке комплексного решения об организации производств необходимых строительных материалов для нужд федерального округа", - отметил Мантуров.

Кроме того, министры оценили готовность дальневосточных предприятий перерабатывать круглый лес и производить пиломатериалы, организации логистической связи для транспортировки готовой продукции, а также развития деревянного домостроения.

Говоря о развитии авиации на Дальнем Востоке, Денис Мантуров отметил, что ведомство направило в Минвостокразвития, Минтранс и авиакомпанию "Аврора" ценовые предложения и индикативные условия поставки отечественных воздушных судов для единой дальневосточной авиакомпании.

"Всего до 2025 г. планируется поставить 45 самолетов типа "Байкал", Л-410, Ил-114-300 и SSJ100 общей стоимостью около 57,14 млрд рублей", - подчеркнул он.

В регионах Власть Работа власти Регионы Правительство Минпромторг Правительство Минвостокразвития ДФО

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