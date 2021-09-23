Путин назвал три проблемы Марий Эл

На встрече в формате видеоконференции с главой Марий Эл Александром Евстифеевым президент выделил основные проблемы республики - аварийное жилье, износ сетей и состояние дорог - и предложил вписаться в соответствующие правительственные программы.

"У вас действительно ситуация развивается хорошо в республике в целом, хорошие показатели по основным направлениям работы: и инвестиции в основной капитал увеличиваются, стройка на очень хорошем уровне, а стройка, как известно, тянет за собой очень многие другие секторы, и решает вопросы обеспечения жильем людей. Есть и другие показатели, которые характеризуют качество работы вашей команды", - заявил Владимир Путин.

Но сохраняется высокая доля аварийного жилья. "Сейчас правительство принимает решение по продолжению программ ликвидации аварийного жилого фонда. Вам обязательно нужно своевременно сделать соответствующие заявки и вписаться в эти программы", - считает президент.

"Так же как и в программы развития ЖКХ", - продолжил Путин. На эти цели выделяются очень большие средства - 500 млрд рублей, потом еще 100 млрд, 150 млрд. По разным направлениям, но практически все предусмотрено на решение проблем в сфере ЖКХ. "А у вас здесь есть, чем заниматься: здесь и износ тепловых сетей очень большой - свыше 57 процентов, и электросетей, и водоотведения, водоснабжения - 74 процента", - заметил президент. "Это копилось десятилетиями. Понятно, что это за один год не решается. Но нужно обязательно вписаться в эти программы", - указал он.

"Так же как и в программы улучшения дорожной сети", - сказал Путин. "Нужно довести, конечно, до нормативного состояния и дороги регионального значения, и местного значения", - подчеркнул он.

"Надеюсь, что все эти вопросы будут в поле зрения вашего внимания, и вы сделаете все для того, чтобы они решались в нужном ключе и в нужные сроки", - заключил президент. Он также пообещал дать поручения правительству, министерствам и ведомствам, если у собеседника есть соответствующие обращения - документы и письма.