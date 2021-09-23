В Саратовской области 12-летняя школьница от алкоголя впала в кому

В Саратовской области правоохранители проверят сообщение об отравлении 12-летней девочки алкоголем, после которого она впала в кому.

Как информирует пресс-служба областного управления СК, сведения об этом факте поступили в результате мониторинга СМИ.

По этим данным, указывает СУ СК, в городе Вольске Саратовской области 12-летняя девочка была госпитализирована в реанимацию больницы в состоянии комы. Медики установили у нее отравление алкоголем.

В связи с этим правоохранителями проводится доследственная проверка.