Гендиректора горнорудной компании Тувы обвинили в коммерческом подкупе

В Республике Тыва следователи предъявили обвинение генеральному директору горнорудной компании. Руководителю ООО инкриминируют незаконное получение крупной суммы денег за определенные действия или бездействие, то есть подкуп. Об этом сообщила сегодня пресс-служба регионального управления СК РФ.

Как полагают правоохранители, 20 сентября гендиректор горнорудной компании ради собственного обогащения получил от финансового директора другого коммерческого предприятия 300 тысяч рублей. За эти деньги руководитель должен был выполнить некие незаконные действия в интересах контрагента по ранее заключенному договору. Преступление выявили сотрудники республиканских главков ФСБ и МВД, уточнили в Следственном комитете.

Обвиняемый задержан. В ближайшее время суд примет решение о его аресте. Расследование продолжается.