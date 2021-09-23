В Красноярске на банду скинхедов завели дело об экстремизме

Следственный комитет возбудил по материалам ФСБ уголовное дело в отношении пяти жителей Красноярска. Горожан в возрасте 18-22 лет подозревают в создание экстремистского сообщества и участии в его преступлениях. Об этом сообщил сегодня региональный главк СК.

По версии правоохранителей, в начале этого года 19-летний житель краевой столицы организовал сообщество скинхедов. В него вошли еще пятеро молодых людей и "неустановленные лица". Члены группы вели себя в соответствии с ролями, отведенными им главарем, и по установленным им правилам.

Минувшим летом скинхеды избили 16-летнего и 18-летнего жителей Красноярска. В августе, оскорбляя 17-летнего юношу в связи с его национальной принадлежностью, били парня руками и ногами, угрожали оружием.

Участники неформального движения задержаны. С ними работают следователи. Проведены обыски, изъяты ножи, биты, экстремистская символика, а также соответствующая литература.

В ближайшее время правоохранители предъявят обвинение, а суд изберет меру пресечения.