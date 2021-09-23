В Томске на девушку-фельдшера напал пьяный пациент

Житель Томска, будучи в состоянии алкогольного опьянения, напал на фельдшера скорой помощи - молодую девушку, пытавшуюся оказать мужчине неотложную помощь. Как сообщили в пресс-службе УМВД по региону, дебошир привлечен к административной ответственности по статье о мелком хулиганстве.

Фельдшер 9-й бригады станции скорой помощи Томска прибыла на ночной вызов после сообщения о пострадавшем на улице Иркутский тракт. Медики сразу заметили, что мужчина пьян, но едва ли ожидали нападения. "Во время осмотра внутри автомобиля "скорой" пациент вдруг начал вести себя агрессивно, кидал медицинские сумки и аппаратуру, потом схватил меня за волосы и ударил об дверь машины", - передает слова фельдшера Департамент здравоохранения Томской области.

Водитель бригады медиков вызвал полицию, прибывшие на место правоохранители задержали 35-летнего пациента. Не исключено, что одним административным наказанием мужчина не отделается, по факту причинения вреда здоровью человека были назначены необходимые экспертизы. Между тем руководство девушки-медика характеризует ее с самой положительной стороны.

- Работает на станции с августа 2020 года. За короткое время работы у нее уже большое количество положительных отзывов пациентов, она всегда доброжелательна и вежлива в общении как с пациентами, так и коллегами. Весь коллектив станции скорой помощи возмущен случившимся. Надеемся, что такое поведение со стороны нападавшего не останется безнаказанным, - подчеркнул главный врач станции скорой медицинской помощи Николай Родионов.