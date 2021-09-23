В Кузбассе семья погибшего в разрезе рабочего отсудила 2,1 млн рублей

2,1 миллиона рублей компенсации морального вреда взыскали через суд с подрядчика угледобывающего предприятия родственники водителя, погибшего на разрезе.

ЧП произошло в ноябре 2019 года. В ночную смену во время технологического процесса 200-тонный БелАЗ с горной массой в кузове сорвался с высоты пятнадцати метров. 38-летний водитель погиб. Как выяснилось, при разгрузке самосвал заехал на преградительный вал. Комиссия, которая проводила расследование, вины пострадавшего в несчастном случае не усмотрела.

Родители белазиста оценили моральный вред, нанесенный трагической гибелью сына, в четыре миллиона рублей. Потом увеличили сумму требований еще на 400 тысяч. В ноябре 2020 года Анжеро-Судженский городской суд постановил удовлетворить иск частично: взыскать с ООО, работающего на разрезе, 1,4 миллиона рублей. Ответчик это решение обжаловал, мотивируя тем, что оно не содержит конкретных мотивов и выводов, обосновывающих размер компенсации. Дескать, в ходе судебного разбирательства довод об ухудшении здоровья отца погибшего водителя полного подтверждения не нашел, а сумма компенсации сильно завышена. Но областной суд оставил решение городского в силе.

В итоге в пользу родителей и супруги водителя БелАЗа под контролем судебных приставов было взыскано 2,1 миллиона рублей.

- Судебный пристав-исполнитель постановил запретить регистрационные действия в отношении транспортных средств ООО, а также обратить взыскание на денежные средства, находящиеся на банковских счетах должника, - сообщила главный специалист-эксперт по взаимодействию со СМИ регионального УФССП России Наталья Прокофьева. - Руководству предприятия разъяснили последствия неисполнения решения суда. После этого юрлицо компенсировало моральный вред в полном объеме.

Кстати

Ростехнадзор еще в 2016 году нашел на добывающем предприятии более сотни нарушений. В том числе выяснилось, что оно использовало автомобили с нарушенной гидравликой тормозных систем и отсутствием устройств блокировок для поднятия кузова под линиями электропередачи. Кроме этого, проверяющие обнаружили, что конструкция площадок, разделяющих уступы разреза на разной высоте, не соответствует нормам и правилам безопасности. Тогда по решению суда компанию-собственника разреза оштрафовали на 200 тысяч, а двадцать ее сотрудников - на 365 тысяч рублей.