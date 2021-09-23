В Дагестане более 140 тысяч человек остались без электроснабжения

В Дагестане из-за непогоды происходят отключения в электросетях. Об этом сообщает Минэнерго России.

В Дагестане из-за дождя и очень сильного ветра с порывами до 25 метров в секунду происходят отключения в распределительных электросетях 6-10 кВ. По данным на 9:00 без электроснабжения остаются около 146 000 человек. Ведутся восстановительные работы", - проинформировали в Минэнерго РФ.

Компания "Россети Северный Кавказ" уточняет, что в зоне риска оказались потребители Сергокалинского, Хунзахского, Шамильского, Каякентского, Левашинского, Тляратинского, Кумторкалинского и Карабудахкентского районов республики.

Энергетики переведены на особый режим работы. В устранении технологических нарушений принимают участие 65 бригад.