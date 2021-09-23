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Что предложит фестиваль китайского кино в Санкт-Петербурге и Москве

Журнал
    23.09.2021, 15:25
Текст:   Козьма Лоханкин
В Санкт-Петербурге и Москве состоится фестиваль современного китайского кино. Будут показаны шесть фильмов, большинство из которых российский зритель увидит впервые.
Фото: Предоставлено организаторами фестиваля Фото: Предоставлено организаторами фестиваля
Фото: Предоставлено организаторами фестиваля
Фото: kinopoisk.ru
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Смотр под названием "Китай, ХХ век. История глазами китайского кино" пройдёт под эгидой проекта "Новое кино Китая".

События фильмов будут происходить во временном отрезке между двадцатыми и восьмидесятыми годами прошлого столетия.

В Северной столице фестиваль пройдёт 24-29 сентября в "Авроре", в Москве - 2-8 октября в Третьяковской галерее.

Фильмом открытия станет шпионский триллер этого года "Над обрывом" режиссёра Чжана Имоу - обладателя Гран-при Каннского фестиваля и двухкратного обладателя премии BAFTA.

Фото: kinopoisk.ru
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Также в программе: военный фильм "Основание армии" гонконгца Эндрю Лау (соавтор трилогии "Двойная рокировка", легшей в основу "Отступников" Скорсезе); лента о противостоянии разведок "Тихая война" Алана Мака (второй создатель "Двойной рокировки") и Феликса Чуна; ещё одна картина Чжана Имоу "Возвращение домой", которая расскажет о мрачном периоде "Культурной революции"; историческое полотно Фэна Сяогана "Молодость", признанное Гильдией режиссёров Китая лучшим фильмом 2017 года.

Фильм закрытия - ещё одна работа Фэна Сяогана "Землетрясение", повествующая о трагических событиях 1979 года и выдвинутая на "Оскар" от КНР в 2010-м.

С полным расписанием показов можно ознакомиться на сайте организатора.

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