Что предложит фестиваль китайского кино в Санкт-Петербурге и Москве

В Санкт-Петербурге и Москве состоится фестиваль современного китайского кино. Будут показаны шесть фильмов, большинство из которых российский зритель увидит впервые.

Смотр под названием "Китай, ХХ век. История глазами китайского кино" пройдёт под эгидой проекта "Новое кино Китая".

События фильмов будут происходить во временном отрезке между двадцатыми и восьмидесятыми годами прошлого столетия.

В Северной столице фестиваль пройдёт 24-29 сентября в "Авроре", в Москве - 2-8 октября в Третьяковской галерее.

Фильмом открытия станет шпионский триллер этого года "Над обрывом" режиссёра Чжана Имоу - обладателя Гран-при Каннского фестиваля и двухкратного обладателя премии BAFTA.

Также в программе: военный фильм "Основание армии" гонконгца Эндрю Лау (соавтор трилогии "Двойная рокировка", легшей в основу "Отступников" Скорсезе); лента о противостоянии разведок "Тихая война" Алана Мака (второй создатель "Двойной рокировки") и Феликса Чуна; ещё одна картина Чжана Имоу "Возвращение домой", которая расскажет о мрачном периоде "Культурной революции"; историческое полотно Фэна Сяогана "Молодость", признанное Гильдией режиссёров Китая лучшим фильмом 2017 года.

Фильм закрытия - ещё одна работа Фэна Сяогана "Землетрясение", повествующая о трагических событиях 1979 года и выдвинутая на "Оскар" от КНР в 2010-м.

С полным расписанием показов можно ознакомиться на сайте организатора.