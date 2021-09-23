Стратегическая АПЛ "Генералиссимус Суворов" выйдет в море в 2022 году

Второй серийный атомоход проекта "Борей-А" в 2022 году выйдет в море на испытания. Сейчас корабль готовят к спуску на воду, дата церемонии будет определена до конца года.

- Крейсеру предстоят морские испытания, поэтому перед спуском на воду будет выполнен максимальный объем монтажных работ. Корпус корабля сформирован, в него загружено все крупногабаритное оборудование. Сейчас затягиваются сотни километров кабелей, формируются энергетические линии и бортовые сети, механизмы. Темп работ высокий, у северодвинцев все идет по графику, - рассказал ТАСС заместитель главы Объединенной судостроительной корпорации по военному кораблестроению Владимир Королев.

АПЛ "Генералиссимус Суворов" заложена в 2014 году. Сейчас на различных стадиях строительства находятся шесть кораблей проекта "Борей-А".