В Коми нашли послание из прошлого при ремонте детсада

В селе Ижма на севере Республике Коми при ремонте в здании детского сада №1 сотрудники обнаружили памятную записку, датированную 1957 годом, сообщили в учреждении.

Автор записки подписался как Дмитриев Павел Федорович, "отец двоих детей и единожды муж". Он указал, что записку вложил во время обшивки здания. В записке сказано, что в конце апреля 1957 года в Ижме идет сход снега, наста нет, лебеди уже прилетели, но охота на них не открыта. Зиму 1956-1957 года автор назвал скверной, из-за того, что снега выпало на 40 процентов выше нормы. А в марте пришли холода - температура упала до минус 47 градусов.

Продукты, пишет Павел Федорович, сельчане получали по паевым книгам, сахар выдавался из расчета килограмм - на руки, мука - по два кило, сливочное масло - 0,8 килограмма, также был положен маргарин - полкило на человека. "Очень большие очереди", - сетует автор послания.

С судьбой записки в детском саду пока не определились, но, стоит отметить, что в прошлом году при учреждении открылся небольшой краеведческий уголок.