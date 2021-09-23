В Петербурге двое пьяных стреляли по машинам

Петербургская полиция задержала двоих мужчин, которые вчера вечером устроили стрельбу из газового пистолета по припаркованным автомобилям. Как сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, инцидент произошел в районе Сосновой Поляны.

- В полицию поступило сообщение от 21-летнего студента о том, что у дома 23 по 2-й Комсомольской улице двое мужчин идут и стреляют по автомобилям, - рассказали в главке. - На место происшествия были направлены наряды полиции, по горячим следам задержаны 38-летний и 33-летний подозреваемые.

Мужчин доставили в отдел полиции, где в отношении обоих были составлены административные протоколы по статье 20.21 КоАП РФ "Появление в общественных местах в состоянии опьянения". Газовый пистоле изъят, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.