В Петербурге с наркотиками задержали экс-чемпиона России по бегу

В Санкт-Петербурге задержали с наркотиками чемпиона России по бегу на короткие дистанции Александра Хютте. Его подозревают в их хранении.

Спортсмена задержали на улице Планерной. В кроссовке у него нашли пакетик с мефедроном, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Александр Хютте родом из Карелии. Именно здесь он и тренировался.

Сейчас ему 33 года. Чемпионом России в беге на 400 метров он становился в период с 2010 по 2013 годы, в Европе в 2011 году завоевал титул победителя командного чемпионата.

Через четыре года его отстранили от соревнований за прием допинга и уклонение от сдачи пробы. С того времени он отбыл четырехлетнюю дисквалификацию за допинг.