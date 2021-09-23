В Петербурге создали парфюм с запахом пышек. В планах - аромат корюшки

Гильдия парфюмеров Северной столицы разработала парфюм для дома с ароматом пышек.

Ожидается, что необычные аромадиффузоры в обозримом будущем поступит в городские сувенирные лавки для продажи. Как сообщила "РГ" президент гильдии парфюмеров Петербурга Оксана Чернышова, создатели аромата долго бились над идеальной палитрой запахов.

- Главной задачей было создать аромат, который ассоциируется с пышками, но не вызывает аппетит, - отметила Чернышова.

В итоговом варианте парфюма присутствуют ванильные и карамельные ноты.

Также петербургские парфюмеры ведут работу над созданием аромадиффузора, посвященного корюшке. Вопреки стереотипам, с позиции парфюмеров корюшка пахнет не рыбой и даже не огурцом. "В ее запахе есть некая фиалковость, которую мы и хотим передать", - сказала Оксана Чернышева.